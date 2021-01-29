Ирина Жук установила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка из Гродненской области Ирина Жук установила новый национальный рекорд в прыжках с шестом в помещении на Кубке Беларуси в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Высота 4 м 66 см покорилась спортсменке со второй попытки. Таким образом Ирина Жук на 1 см улучшила принадлежавший ей же лучший результат среди легкоатлеток страны в данном виде программы.

Что касается остальных результатов в соперничестве женщин, то Анастасия Мирончик-Иванова из команды Минской области стала сильнейшей среди прыгуний в длину с результатом 6 м 51 см. В тройном прыжке победила также представительница Минской области Ирина Васьковская, улетевшая в четвертой попытке на 13 м 69 см. В прыжках в высоту первенствовала вернувшаяся в строй после перерыва Карина Демидик из дружины Брестской области - 1 м 90 см.

В беге на 60 м не было равных Светлане Парахонько из Витебской области. Спортсменка первенствовала на данной дистанции как в стартах с барьерами, показав результат 8,14 сек., так и в "гладком" беге - 7,60 сек. Соревнования на 200 м лучше удались Юлии Близнец из Гомельской области - 24,60 сек. На дистанции вдвое длиннее победила Астерия Лимай из Минска - 54,55 сек. На дистанции 800 м не было равных Полине Киберевой из Гродненской области - 2 мин. 11,80 сек.

Старты на 1500 м завершились триумфом Татьяны Шабановой (Могилевская область) - 4 мин. 32,39 сек. Она же победила в стартах на 3000 м с препятствиями - 11 мин. 01,43 сек. В соревнованиях на 3000 м без препятствий викторию праздновала Анастасия Полуян из Могилевской области - 9 мин. 35,05 сек. В толкании ядра превзошла своих соперниц Юлия Леонтюк, в лучшей попытке отправившая снаряд на 16 м 51 см.

Таким образом, с учетом результатов мужчин главный трофей состязаний достался команде Брестской области, которая набрала 116 очков. Второе место оставили за собой спортсмены Гомельской области - 115 пунктов. Замкнули тройку сильнейших атлеты Могилевской области - 113 очков. -0-