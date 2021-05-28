Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка из Гродно Ирина Жук установила новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом в состязаниях на открытом воздухе во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска установила его во второй попытке - 4 м 74 см. К сожалению, этого не хватило, чтобы оказаться на пьедестале. Бронзовая медалистка турнира, британка Холли Брэдшоу, а также гречанка Катерина Стефаниди и словенка Тина Шутей обошли Ирину Жук по количеству попыток.

Победу праздновала американка Кэти Наджотт - 4 м 84 см. Это лучший результат сезона в мире. Второе место заняла ее соотечественница Сэнди Моррис с аналогичным результатом, однако уступив победительнице по дополнительным показателям.-0-

Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 7-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе