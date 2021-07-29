Ирландские и итальянские гребцы завоевали золото Олимпийских игр в гонках легковесов

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Предпоследний день олимпийской регаты мастеров академического весла в Токио продолжился гонками двоек парных легкого веса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин первенствовали ирландцы Финтан Маккарти и Пол О'Донован. Они стали авторами исторического достижения, выиграв первое для своей страны золото Игр в академической гребле. На финише ирландцы показали время 6 мин. 06,43 сек. Они сенсационно обошли немецкий дуэт Джонатана Роммельманна и Джейсона Осборна - 6 мин. 07,29 сек. У итальянцев Стефано Оппо и Пьетро Рута бронза - 6 мин. 14,30 сек.

В стартах аналогичного класса среди женщин первенствовали итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини - 6 мин. 47,54 сек. Француженки Лаура Тарантола и Клэр Бувье с серебром - 6 мин. 47,68 сек. Бронза у нидерландок Мариеке Кейсер и Илзе Паулис - 6 мин. 38,03 сек.-0-