Ирландский гонщик Дэниэл Мартин выиграл третий этап "Вуэльты Испании-2020"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Ирландский гонщик Дэниэл Мартин, выступающий за велокоманду Israel Start-Up Nation выиграл третий этап "Вуэльты Испании-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горный этап из Лодосы до Лагуна Негра-Виуэса расстоянием 166, 1 км он проехал за 4 ч 27 мин. 49 сек. Словенец Примож Роглич из дружины Jumbo-Visma финишировал вторым. Третье место по итогам гонки занял эквадорец Ричард Карапас из INEOS. У всех трех спортсменов время показанное на финише идентичное.

Белорус Александр Рябушенко из UAE Team Emirates финишировал на 140-й позиции в протоколе этапа. Его отставание от лидера 11 мин. 51 сек.

В генеральной классификации лидирует Примож Роглич – 12 ч 37 мин. 24 сек. Второе место с отставанием 5 секунд занимает Дэниэл Мартин. Замыкает тройку сильнейших Ричард Карапас. Его от обладателя красной майки лидера отделяют 13 сек.