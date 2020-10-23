Ирландский гонщик Сэм Беннетт выиграл 4-й этап "Вуэльты Испании"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландский гонщик Сэм Беннетт, выступающий в составе дружины Deceuninck-Quick Step, выиграл 4-й этап "Вуэльты Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя, быстрее всех преодолевшего 191,7 км между Гарраем и Эхеа-де-лос-Кабальерос, - 3 часа 53 мин. 29 сек. На втором месте с аналогичным временем завершил гонку бельгиец Яспер Филипсен из UAE-Team Emirates. Третье место в итоговом протоколе этапа оставил за собой итальянец Якуб Марежко из CCC, также показавший время победителя.

Белорус Александр Рябушенко из UAE-Team Emirates занял на этом этапе 121-е место, уступив победителю 42 сек .

В генеральной классификации Гранд-тура по дорогам Испании продолжает лидировать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma - 16 часов 30 мин 53 сек. Пять секунд обладателю красной майки лидера уступает ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation. На третьей позиции обосновался эквадорец Ричард Карапас. Он проигрывает Приможу Рогличу 3 сек. Александр Рябушенко находится на 135-й позиции в общем зачете, отставая от лидера на 46 мин. 40 сек.-0-