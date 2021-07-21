Исландский "Хабнарфьордюр" стал соперником минского СКА в квалификации Кубка ЕГФ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене состоялась жеребьевка стартовых стадий клубных континентальных гандбольных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА во втором квалификационном раунде второго по рангу турнира - Кубка ЕГФ дважды встретятся с исландским клубом "Хабнарфьордюр". Первая игра состоится 16 или 17 октября в Исландии, ответная - 23 или 24 октября в Минске. В те же сроки могилевский клуб "Машека" будет соперничать с латвийским "Добеле". Их первая встреча пройдет в Могилеве, ответная на площадке латвийской команды.

В розыгрыше Кубка ЕГФ среди женских команд гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" вступят в борьбу со второго квалификационного раунда. Своих соперниц брестчанки узнают в конце октября после стартовых поединков квалификации. Сами матчи 2-го круга пройдут в середине ноября.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" своих соперников по групповому этапу главного турнира Старого Света - Лиги чемпионов узнали ранее. В предварительной группе А оппонентами брестчан будут немецкий "Киль", северомакедонский "Вардар" (Скопье), венгерский "Пик" (Сегед), датский "Ольборг", норвежский "Эльверум", французский "Монпелье" и хорватский "Загреб". Турнир стартует в середине сентября - 15 или 16 сентября чемпионы Беларуси примут на своей арене одних из главных фаворитов чемпионской Лиги гандболистов "Киля".-0-