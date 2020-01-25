Исландцы заняли 7-е место на юношеском футбольном турнире в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня завершается 16-й розыгрыш Кубка развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой встрече заключительного игрового дня футболисты юношеской сборной Исландии победили сверстников из Узбекистана с результатом 2:1 и заняли 7-е итоговое место.

Позже за 5-е место поспорят сборные Грузии и Финляндии, за бронзу сыграют футболисты Бельгии и Израиля.

В решающем поединке за главный приз встретятся команды Беларуси и Таджикистана (начало в 16.45).

Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Год назад белорусы обыграли в решающем поединке израильтян со счетом 1:0. Бронзу завоевали словаки, победившие в матче за 3-е место грузинских футболистов с результатом 2:0. Для белорусской команды нынешние соревнования являются важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции белорусы поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-