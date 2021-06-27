"Ислочь" и "Минск" сыграли вничью в футбольном чемпионате Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Ислочи" в Молодечно сыграли вничью с "Минском" - 1:1. Оба мяча были забиты в первой половине игры - на 23-й минуте Егор Богомольский вывел гостей вперед, а через 10 минут Олег Патоцкмй сравнял результат.

Позже идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Бресте местный "Рух" встретится со "Слуцком".

Вчера лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" после 13 викторий кряду потерял первые очки, сыграв вничью на своем поле с брестским "Динамо" - 1:1. Футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию в гостях у "Сморгони" - 2:1. В Мозыре местная "Славия" проиграла столичному "Энергетику-БГУ" со счетом 2:3.

Заключительные матчи 14-го тура пройдут 28 июня: "Спутник" (Речица) - "Витебск", "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 32, "Гомель" - 27, "Рух" - 25, "Динамо" (Минск) - 23, "Динамо" (Брест) - 20, "Минск" - 20, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 15, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-