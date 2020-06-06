"Ислочь" и "Рух" сыграли вничью в чемпионате Беларуси, обменявшись голами за две минуты

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" и брестского "Руха" не выявили победителя в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Долгое время на поле столичного стадиона "Трактор" соперники не могли добиться успеха, а в середине второй половины игры в течение двух минут обменялись голами. На 68-й минуте Абдулайе Диалло вывел брестчан вперед, а затем опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский установил окончательный результат матча - 1:1.
Также сегодня вничью сыграли "Слуцк" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:1.
Позже в Мозыре местная "Славия" примет гродненский "Неман", а чемпион страны брестское "Динамо" сыграет с "Минском".
В стартовом матче 12-го тура "Смолевичи" одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из "Городеи" с крупным счетом 4:1.
Лидер чемпионата БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у "Витебска". Также в воскресенье бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится со столичным "Энергетиком-БГУ".
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 18 (12), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 16 (12), "Славия" - 15 (11), "Рух" - 15 (12), "Неман" - 14 (10), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (11).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-
Фото ФК "Ислочь"