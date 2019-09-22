"Ислочь" в гостях обыграла "Энергетик-БГУ" в 22-м туре чемпионата Беларуси по футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ислочь" победила минский "Энергетик-БГУ" со счетом 2:1 в матче 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале игры Александр Макась с передачи Александра Глеба вывел вперед футболистов "Ислочи", сразу после перерыва Всеволод Садовский сравнял результат, а за 15 минут до окончания встречи Момо Янсане во второй раз поразил ворота минчан - 2:1.
Сегодня в последнем матче 22-го тура минское "Динамо" сыграет в гостях у "Гомеля".
Результаты остальных встреч этого тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск" - 4:0, "Неман" (Гродно) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Динамо" (Брест) - 1:3, "Минск" - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:2.
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (22), "Ислочь" - 37 (22).-0-