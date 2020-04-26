"Ислочь" обыграла футболистов "Витебска" в чемпионате Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты "Ислочи" выиграли у "Витебска" с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей игры на поле ФК "Минск" подопечные Виталия Жуковского имели преимущество и забили по голу в каждом тайме. На 37-й минуте встречи Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а через 10 минут после начала второго тайма Момо Янсане установил окончательный результат матча.
Результаты остальных встреч 6-го тура: "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 1:3, "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Славия" (Мозырь) - "Минск" - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест) - 0:0, "Слуцк" - "Белшина" (Бобруйск) - 3:2.
Турнирное положение после 6 туров: "Слуцк" - 13 очков, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.
Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший 4 гола.
В следующем туре встречаются:
1 мая
"Энергетик-БГУ" - "Смолевичи";
2 мая
"Минск" - "Торпедо-БелАЗ", "Рух" - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Слуцк";
3 мая
"Белшина" - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия", БАТЭ - "Неман", "Шахтер" - "Ислочь".-0-