"Ислочь" обыграла "Неман" в поединке футбольного чемпионата Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с международными играми сборных страны, сегодня возобновились матчи футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 22-го тура футболисты "Ислочи" обыграли в Молодечно гостей из гродненского "Немана" с результатом 2:0. В первом тайме соперники не смогли отличиться, а после перерыва Даниэль Созах и Максим Санец дважды поразили ворота Артура Малиевского. "Ислочь" прервала пятиматчевую победную серию "Немана" в играх чемпионата страны.

Также сегодня на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом", в Бресте местное "Динамо" встретится с гостями из "Слуцка", а "Гомель" примет на своей арене "Витебск". Остальные встречи состоятся 12 сентября. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде против "Сморгони", брестский "Рух", занимающий третье место, в Мозыре будет соперничать со "Славией", а минское "Динамо" в Борисове встретится с "Энергетиком-БГУ". Лидеру первенства солигорскому "Шахтеру" засчитана техническая победа (3:0) над речицким "Спутником", который снялся с турнира.

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков (19 матчей), БАТЭ - 45 (21), "Рух" - 43 (21), "Динамо" (Минск) - 42 (21), "Гомель" - 38 (20), "Динамо" (Брест) - 30 (21), "Витебск" - 30 (21), "Ислочь" - 27 (22), "Неман" - 24 (22), "Минск" - 24 (20), "Энергетик-БГУ" - 24 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Славия" - 14 (20), "Сморгонь" - 13 (21), "Спутник" - 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.-0-