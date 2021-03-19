"Ислочь" одержала вторую победу победу в чемпионате Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором домашнем поединке подопечные Артема Радькова переиграли гостей из "Сморгони" с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран "Ислочи" Дмитрий Комаровский - первый раз он отличился на 17-й минуте встречи, а на 50-й минуте реализовал пенальти. Для футболистов "Сморгони" это второе поражение кряду.

Также сегодня бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" одолели в Мозыре местную "Славию" - 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное "Динамо" примет борисовский БАТЭ. Также в субботу "Энергетик-БГУ" сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским "Шахтером", "Витебск" у себя дома встретится с минским "Динамо", а футболисты "Минска" примут брестский "Рух".

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: "Слуцк" - "Неман" (Гродно), "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-