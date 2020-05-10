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10 мая 2020, 16:10

"Ислочь" победила "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Момент матча
Момент матча
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из четырех сегодняшних поединков футболисты "Ислочи" принимали на поле столичного стадиона "Трактор" аутсайдера турнира бобруйскую "Белшину" и победили со счетом 2:1.

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Позже "Витебск" у себя дома сыграет против солигорского "Шахтера", "Смолевичи" встретятся с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное "Динамо" примет одноклубников из Минска.

Результаты остальных игр 8-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2, "Городея" - "Минск" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Рух" (Брест) - 2:4.

Турнирное положение сейчас таково: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" - по 15, БАТЭ - 13, "Рух" - 12, "Шахтер", "Городея" и "Славия" - по 11, "Витебск", "Динамо" (Брест) и "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега

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