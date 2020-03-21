"Ислочь" победила "Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали викторию со счетом 1:0 над гродненским "Неманом" в домашнем поединке стартового тура 30-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ФК "Минск" прошла в напряженной борьбе, с обилием единоборств, результатом чего стало удаление сербского легионера гродненской дружины Зорана Марушича, покинувшего поле незадолго до перерыва. Во второй половине хозяева провели множество атак, дважды мяч попадал в каркас ворот, а однажды угодил в руку защитнику гостей, но арбитр не назначил пенальти. И все же подопечные Виталия Жуковского добились своего - на 88-й минуте цели достиг дальний удар гвинейского форварда Момо Янсане.

Также сегодня футболисты "Витебска" выиграли на своем поле у "Городеи" с тем же минимальным преимуществом - 1:0. Витебчане весь второй тайм играли в меньшинстве, но сумели удержать победный результат.

Результаты других матчей первого тура 30-го национального первенства: "Динамо" (Брест) - "Смолевичи" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0-