"Ислочь" пробилась в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторыми участниками полуфинальной стадии Кубка Беларуси стали футболисты "Ислочи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Артема Радькова во втором четвертьфинальном матче с "Минском" с 33-й минуты играли в меньшинстве, но не позволили соперникам добиться победы - ничья 0:0. В первой встрече этих команд также была зафиксирована ничья - 1:1, однако за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет "Ислочь".

Первыми полуфиналистами кубкового розыгрыша стали футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа", которые по сумме двух четвертьфинальных встреч были сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского "Арсенала" - 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов "Витебска". В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом - 2:1. Чемпион страны солигорский "Шахтер" встретится в Гродно с местным "Неманом". На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.-0-