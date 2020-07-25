Исмаилов победил Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам в Сочи

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский боец ММА Магомед Исмаилов победил своего соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам АСА 107, который прошел в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С начала противостояния Магомед Исмаилов ринулся в атаку, нанес своему сопернику несколько точных ударов в голову, после чего броском перевел оппонента в партер. Там он попытался завершить поединок досрочно, однако это ему не удалось. Александр Емельяненко защищался и даже попытался провести болевой на руку, который не увенчался успехом. Магомед Исмаилов попытался добить соперника, но конец первой пятиминутки помешал его планам.

Во втором раунде ситуация повторилась: Магомед Исмаилов нанес серию точных ударов и бросил соперника на настил восьмиугольника, продолжив прессинговать.

Третья пятиминутка прошла также под инициативой Магомеда Исмаилова. Проведя эффектный бросок, он пытался закончить поединок досрочно, что ему удалось незадолго до окончания боя. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Интересно, что Магомед Исмаилов весит на 22 кг меньше своего оппонента. Его профессиональный рекорд на данный момент составляет 16 побед, два поражения и одна ничья. У Александра Емельяненко в списке 28 викторий, восемь неудач и одна ничья.-0-