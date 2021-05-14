Испанец Даниэль Гордо будет новым наставником гандболистов клуба "Мешков Брест"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем сезоне главным тренером гандболистов клуба "Мешков Брест" станет испанский специалист Даниэль Гордо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новый наставник сменит на этом посту своего соотечественника Рауля Алонсо, который тренировал брестчан с марта 2019 года. После окончания нынешнего сезона он решил вернуться в Германию, где живет его семья. Под руководством Рауля Алонсо "Мешков Брест" неизменно становился чемпионом Беларуси, а в этом году впервые в истории пробился в четвертьфинал главного клубного континентального турнира - Лиги чемпионов.

Новому тренеру брестской команды 39 лет. Ранее Даниэль Гордо возглавлял испанские клубы "Адемар" и "Нава", а также "Торсхавн" с Фарерских островов. Он также тренировал национальную сборную Бразилии и работал в структуре гандбольной федерации Португалии. Ассистентом Даниэля Гордо будет 30-летний португальский специалист Нуну Фарелу, который работал с ним в "Наве". Наставником вратарей брестского клуба останется словенец Роландо Пушник.-0-