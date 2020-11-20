Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал итогового турнира АТР

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал итогового турнира ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке заключительного тура группового этапа Рафаэль Надаль переиграл победителя прошлого итогового турнира грека Стефаноса Циципаса (6-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 4:6, 6:2. Австриец Доминик Тим (3), который еще раньше завоевал путевку в плей-офф, уступил российскому теннисисту Андрею Рублеву (8) - 2:6, 5:7.

Лидер второй предварительной группы россиянин Даниил Медведев (4), уже обеспечивший себе первое место, сегодня завершит первый этап встречей с аргентинцем Диего Шварцманом (9). Первая ракетка планеты серб Новак Джокович будет соперничать с представителем Германии Александром Зверевым (7).

Уже известно, что в субботу, 21 ноября, в одном из поединков за выход в финал Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым, а соперник Доминика Тима во втором полуфинале станет известен после сегодняшних вечерних поединков.

Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира АТР, который завершится 22 ноября, составляет $5,7 млн. В решающем поединке прошлого турнира Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима. Итоговый турнир АТР проводится с 1970 года, чаще всех победителем становился швейцарец Роджер Федерер, у которого шесть чемпионских титулов. В июне этого года он перенес операцию на колене и решил досрочно завершить сезон.-0-