Испанец Рафаэль Надаль возглавляет рейтинг АТР, белорус Егор Герасимов на 98-й позиции

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после финиша итогового турнира в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В британской столице испанский теннисист не сумел пробиться в полуфинал, но сохранил за собой первую строку в мировом рейтинге. Экс-первая ракетка планеты серб Новак Джокович, который также остался за бортом полуфинала итогового турнира, по-прежнему занимает второе место. Еще один бывший лидер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер, уступивший в полуфинальном поединке лондонского турнира, остался на третьей строке. Новоиспеченный триумфатор итогового турнира грек Стефанос Циципас остался на шестом месте, а финалист австриец Доминик Тим поднялся с пятой на четвертую позицию.

Топ-10 сегодняшнего рейтинга АТР:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 9985 очков,

2. Новак Джокович (Сербия) - 9145,

3. Роджер Федерер (Швейцария) - 6590,

4. Доминик Тим (Австрия) - 5825,

5. Даниил Медведев (Россия) - 5705,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 5300,

7. Александр Зверев (Германия) - 3345,

8. Маттео Берреттини (Италия) - 2870,

9. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540,

10. Гаэль Монфис (Франция) - 2530.

Из белорусских теннисистов лучший показатель у Егора Герасимова, который занимает 98-е место, имея 581 очко. Илья Ивашко занимает 132-е место, набрав 422 балла, Владимир Игнатик находится на 304-й позиции, заработав 133 очка.

В первой десятке Женской теннисной ассоциации (WTA) изменений не произошло:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7851,

2. Каролина Плишкова (Чехия) - 5940,

3. Наоми Осака (Япония) - 5496,

4. Симона Халеп (Румыния) - 5462,

5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5183,

6. Элина Свитолина (Украина) - 5075,

7. Петра Квитова (Чехия) - 4776,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245,

10. Серена Уильямс (США) - 3935.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по-прежнему на 13-й позиции - 3120 очков. Виктория Азаренко осталась на 50-м месте (1115 баллов), Александра Саснович на 68-й строке (858).-0-