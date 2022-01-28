Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал открытого чемпионата Австралии по теннису

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль первым пробился в финал открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале пятый номер мирового рейтинга обыграл в четырехсетовом поединке итальянского теннисиста Маттео Берреттини, занимающего 7-е место в рейтинге АТР - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Рафаэль Надаль в шестой раз сыграет в финале Australian Open. В 2009 году он стал чемпионом, а в еще четырех решающих поединках на кортах "Мельбурн-Парка" он уступал своим соперникам (2012, 2014, 2017, 2019).

Во второй полуфинальной встрече греческий теннисист Стефанос Циципас (4-й номер мирового рейтинга) будет соперничать со второй ракеткой планеты финалистом Australian Open - 2021 россиянином Даниилом Медведевым. Мужской финал состоится 30 января.

Завтра в финальном матче женского одиночного разряда первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA. Обе финалистки впервые сыграют в главном поединке Australian Open, причем для американки это вообще первый финал на турнирах серии "Большого шлема", Эшли Барти выигрывала их дважды - в 2019 году она стала победительницей открытого чемпионата Франции, а в 2021 году была лучшей на кортах Уимблдона.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского чемпионата составляет $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. У женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-