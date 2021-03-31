ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 31 марта 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:45 Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО В мире
00:01 Арина Соболенко проиграла Эшли Барти и завершила выступление на турнире в Майами Спорт
00:00 Испания и Италия пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по футболу Спорт
30.03.21
30.03.21 23:51 Белорусские футболисты проиграли бельгийцам в квалификации чемпионата мира Спорт
30.03.21 23:32 В компании Virgin Galactic представили новый космолет Технологии
30.03.21 23:05 Проблемы с водой в Бешенковичах: до утра не рекомендуется пить воду, 5 детей поместили в больницу Происшествия
30.03.21 22:59 Во Франции за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса В мире
30.03.21 22:32 При крушении вертолета под Прагой погибли два человека В мире
30.03.21 22:00 Международные доноры выделили Сирии 5,3 млрд евро помощи и 5,9 млрд евро кредитов В мире
30.03.21 21:48 В мире за сутки выявили более 427 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
30.03.21 21:30 Хоккеисты "Юности" вышли в финал Кубка Президента Спорт
30.03.21 21:23 Германия и Нидерланды стали первыми четвертьфиналистами молодежного ЧЕ по футболу Спорт
30.03.21 21:18 В Канаде не выявили случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca В мире
30.03.21 21:14 Футболисты Азербайджана проиграли Сербии в квалификации чемпионата мира Спорт
30.03.21 21:00 МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021-2022 годы В мире
30.03.21 20:38 Эстония продлила коронавирусные ограничения до 25 апреля В мире
30.03.21 20:10 ВОЗ: источник коронавируса все еще не обнаружен В мире
30.03.21 20:06 Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС Экономика
30.03.21 19:51 ФОТОФАКТ: Выставка-аттракцион по мотивам мультфильмов Аллы Матюшевской открылась в Минске Афиша
30.03.21 19:33 Портфель одобренных банком БРИКС проектов достиг $28 млрд В мире
30.03.21 19:12 Болгария частично отменит ограничения, несмотря на рост случаев COVID-19 В мире
30.03.21 18:49 Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов Экономика
30.03.21 18:39 ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об ученых степенях Общество
30.03.21 18:37 Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций Президент
30.03.21 18:34 Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов" Общество
30.03.21 18:32 Проект мероприятий по международному молодежному сотрудничеству рассмотрят на СМИД СНГ Общество
30.03.21 18:22 Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне Общество
30.03.21 18:17 Юбилейная выставка белорусского мэтра акварели Феликса Гумена открылась в Витебске Культура
30.03.21 18:07 Транспортная инспекция выявила в Бресте лжетаксистов Регионы
30.03.21 17:50 Новые стандарты на отдельные виды колбасных изделий вводятся в Беларуси с 1 апреля Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
31 марта 2021, 00:00

Испания и Италия пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по футболу

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Испании и Италии пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы (U-21) по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче предварительной группы В футболисты Испании обыграли чешских сверстников со счетом 2:0. В другом поединке итальянцы разгромили словенцев - 4:0. Итоговое положение команд: Испания - 7 очков, Италия - 5, Чехия - 2, Словения - 1.

Ранее из предварительной группы А в четвертьфинльную стадию пробились футболисты Нидерландов и Германии, опередившие команды Румынии и Венгрии.

В среду, 31 марта заключительные встречи пройдут еще в двух группах:

С - Исландия - Франция, Дания - Россия. Положение после двух туров: Дания - 6 очков, Франция - 3, Россия - 3, Исландия - 0.

D - Хорватия - Англия, Швейцария - Португалия. Положение после двух туров: Хорватия - 6, Швейцария - 3, Португалия - 3, Англия - 0.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Испания Италия чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Арина Соболенко. Фото Reuters Арина Соболенко проиграла Эшли Барти и завершила выступление на турнире в Майами
Фото из архива Белорусские футболисты проиграли бельгийцам в квалификации чемпионата мира
Хоккеисты "Юности" вышли в финал Кубка Президента
Фото из архива Германия и Нидерланды стали первыми четвертьфиналистами молодежного ЧЕ по футболу
Фото globallookpress.com Футболисты Азербайджана проиграли Сербии в квалификации чемпионата мира
Фото из архива Белорусские футболисты сыграют в гостях с бельгийцами в квалификации чемпионата мира
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Решения о перераспределении полномочий будут приниматься точечно - Головченко
Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов"
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
"Если "растворим" Президента, стране не бывать" - Лукашенко выступает за сильную президентскую власть
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
МНС: электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года
Совершенствование лекарственного обеспечения можно обсудить до 9 апреля
Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов
Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара"
Горячие цены на тропический "Бора-Бора"! Квадратный метр в новом доме Minsk World – от 2260 рублей
Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС
Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне
Сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га
Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне
ФОТОФАКТ: Выставка-аттракцион по мотивам мультфильмов Аллы Матюшевской открылась в Минске
В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто
Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.