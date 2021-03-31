Испания и Италия пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по футболу

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Испании и Италии пробились в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы (U-21) по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче предварительной группы В футболисты Испании обыграли чешских сверстников со счетом 2:0. В другом поединке итальянцы разгромили словенцев - 4:0. Итоговое положение команд: Испания - 7 очков, Италия - 5, Чехия - 2, Словения - 1.

Ранее из предварительной группы А в четвертьфинльную стадию пробились футболисты Нидерландов и Германии, опередившие команды Румынии и Венгрии.

В среду, 31 марта заключительные встречи пройдут еще в двух группах:

С - Исландия - Франция, Дания - Россия. Положение после двух туров: Дания - 6 очков, Франция - 3, Россия - 3, Исландия - 0.

D - Хорватия - Англия, Швейцария - Португалия. Положение после двух туров: Хорватия - 6, Швейцария - 3, Португалия - 3, Англия - 0.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-