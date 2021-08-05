Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате

Новости темы "Олимпиада в Токио"
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Испанская спортсменка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня испанка выиграла состязания в дисциплине "ката", победив в финале японскую каратистку Кию Симидзу. Обладательницами бронзы стали итальянка Вивьяна Боттаро и Лау Грейс из Гонконга.
Позже в этой номинации определятся олимпийские призеры среди мужчин.
Каратисты впервые принимают участие в Олимпийских играх, они разыгрывают восемь комплектов наград.-0-