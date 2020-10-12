Испанская "Барселона" выиграла Лигу чемпионов по мини-футболу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская "Барселона" в третий раз стала победительницей Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке "Барса" обыграла еще одну испанскую команду "Мурсию" со счетом 2:1. До этого "Барселона" выигрывала главный континентальный турнир в 2012 и 2014 годах. "Мурсия" во второй раз проиграла в финале ЛЧ.

В поединке за бронзу нынешней чемпионской Лиги встречались два российских клуба. Московский КПРФ лишь в серии послематчевых пенальти одолел "Тюмень", за которую выступает белорус Сергей Крыкун. Игровое время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти успеха добились москвичи - 3:1.

Первоначально заключительный этап Лиги чемпионов по мини-футболу этого сезона должен был пройти в Минске, но затем из-за пандемии коронавируса был перенесен в Барселону.-0-