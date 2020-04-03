Испанская Ла Лига подготовила протокол по возобновлению матчей

3 апреля, Мадрид /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В ближайшие несколько дней испанская Ла Лига представит 42 профессиональным футбольным клубам протокол с рекомендациями по возвращению к тренировкам и матчам.

Протокол, рассчитанный на 15 дней и затрагивающий команды первого и второго дивизиона, состоит из четырех различных этапов: предварительной подготовки/тренировки, индивидуальной тренировки, тренировки в трех группах по восемь игроков и коллективной тренировки. Идея заключается в том, чтобы повторную тренировку вводить поэтапно, постепенно увеличивая количество футболистов на поле.

Документ устанавливает, что за 72 часа до возобновления тренировок будет проводиться тест на коронавирус всего персонала и их близких. В случае положительного результата теста будет применяться полная изоляция, а все участники должны будут пройти повторное тестирование.-0-