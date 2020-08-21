Испанская "Севилья" и итальянский "Интер" сыграют в финале Лиги Европы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанской "Севильи" и итальянского "Интера" из Милана сегодня встретятся в финале Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решающий поединок второго по рангу континентального клубного турнира пройдет в немецком Кельне (начало в 22.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Встречу будет судить бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Данни Маккели. Его ассистентами станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра.
В полуфинальных матчах нынешнего турнира "Севилья" одолела английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1, а футболисты "Интера" разгромили чемпиона Украины донецкий "Шахтер" со счетом 5:0.
В прошлые годы "Севилья" пять раз становилась победителем Лиги Европы, футболисты "Интера" по три раза выигрывали Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.-0-