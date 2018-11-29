Испанские арбитры рассудят матч БАТЭ - "Види" в Лиге Европы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня последний домашний поединок группового этапа Лиги Европы. В матче 5-го тура группы L чемпионы Беларуси примут на поле "Борисов-Арены" венгерский "Види" из Секешфехервара, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру, которая начнется в 20.55, будет судить бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты - Роберто Алонсо и Хуан Юсте, дополнительные судьи за воротами - Хосе Санчес и Сантьяго Хайме, резервный рефери - Рауль Кабанеро.

Накануне встречи главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что его подопечные будут стараться показать свою лучшую игру и добиться успеха, ведь поражение от "Види" лишит борисовчан шансов на выход в 1/16 финала. Гости также будут стремиться у победе, которая обеспечит им путевку в плей-офф. В стартовом туре группового этапа футболисты БАТЭ выиграли у "Види" в Будапеште со счетом 2:0 благодаря голам Яссе Туоминена и Егора Филипенко. После этого успеха БАТЭ проиграл греческому ПАОКу - 1:4 (дома) и дважды английскому "Челси" - 1:3 (в гостях) и 0:1 (дома). Футболисты "Види" после стартовой неудачи уступили на выезде "Челси" - 0:1, а затем дважды переиграли ПАОК - 2:0 (в гостях) и 1:0 (дома).

Сегодня "Челси", который уже обеспечил себе выход в плей-офф, примет в Лондоне гостей из ПАОКа.

Турнирное положение после 4-х туров: "Челси" - 12 очков (разница мячей - 6-1), "Види" - 6 (3-3), ПАОК - 3 (4-5), БАТЭ - 3 (4-8). В 1/16 финала выйдут две лучшие команды.

Поединок на поле "Борисов-Арены" будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". После окончания матча будет организована дополнительная бесплатная электричка, которая отправится в Минск в 23.36 из Борисова.-0-