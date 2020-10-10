Испанские "Барселона" и "Мурсия" пробились в финал Лиги чемпионов по мини-футболу

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два испанских клуба пробились в финал Лиги чемпионов по мини-футболу, победив россиян, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче "Мурсия" переиграла "Тюмень" с минимальным перевесом в счете - 2:1. За пять минут до перерыва испанцев вывел вперед Рафа дос Сантос, в начале второго тайма Сергей Абрамович сравнял счет, а за восемь минут до окончания встречи Альберто Гарсия забил победный гол. "Мурсия" пробилась в финал главного континентального турнира после 12-летнего перерыва.

Во втором полуфинале хозяин решающего этапа чемпионской Лиги "Барселона" лишь в серии послематчевых пенальти одолела московский клуб КПРФ. По ходу встречи барселонцы выигрывали 2:0 и 3:2, но в итоге игровое время завершилось вничью - 3:3. В серии пенальти успех был на стороне "Барселоны" - 5:4.

Таким образом, завтра в решающем поединке Лиги чемпионов впервые в истории сыграют два представителя Испании. "Барселона" дважды становилась победителем этого турнира (2012, 2014) и еще один раз уступила в финале (2015). "Мурсия" в своем единственном финальном поединке проиграла в 2008 году российскому клубу "Синара" из Екатеринбурга.

В игре за бронзу нынешней ЛЧ завтра встретятся неудачники полуфинальных игр - "Тюмень" и КПРФ.

Первоначально заключительный этап Лиги чемпионов по мини-футболу этого сезона должен был пройти в Минске, но затем из-за пандемии коронавируса был перенесен в Барселону.-0-