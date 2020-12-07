Испанские гандболистки обыграли чешек на чемпионате Европы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу в Дании сегодня завершаются игры в двух предварительных группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке третьего тура в квартете В сборная Испании взяла верх над чешками со счетом 27:24 и пробилась в следующий этап турнира. Как россиянки и шведки, которые позже встретятся между собой. Положение команд: Россия - 4 (2 матча), Швеция - 3 (2), Испания - 3 (3), Чехия - 0 (3).

В группе D гандболистки Германии и Польши не выявили победителя - ничья 21:21. Польские гандболистки завершили выступление на ЧЕ. Позже сборная Норвегии сыграет с командой Румынии. Положение команд: Норвегия - 4 очка (2 матча), Германия - 3 (3), Румыния - 2 (2), Польша - 1 (3).

В остальных группах заключительные поединки состоятся 8 декабря. В квартете А действующие чемпионки континента французские гандболистки сыграют с хозяйками турнира датчанками. Эти команды уже забронировали себе пропуска во второй этап. Еще одну путевку разыграют сборные Черногории и Словении. Положение команд после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Дания - 4, Черногория - 0, Словения - 0.

Лидер группы С команда Хорватии встретится с сербской дружиной, а бронзовый призер прошлого континентального первенства команда Нидерландов после поражений от сербок и хорваток сыграет со сборной Венгрии. Положение команд: Хорватия - 4, Венгрия - 2, Сербия - 2, Нидерланды - 0.

После финиша первого этапа соревнований по три лучшие дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по 6 команд. После второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.-0-