Испанские гандболистки разгромили аргентинок на старте женского чемпионата мира

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Испании разгромили команду Аргентины с результатом 29:13 в матче открытия 25-го женского чемпионата мира, который проходит на испанских аренах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм противостояния выдался на редкость упорным - хозяйки мирового первенства выиграли его с минимальным преимуществом - 11:10. Зато после перерыва вице-чемпионки планеты полностью переиграли своих заокеанских соперниц, позволив аргентинкам лишь трижды поразить свои ворота. Сегодня в предварительной группе Н встретятся гандболистки Австрии и Китая.

Также сегодня состоятся встречи в других квартетах: Е - Германия - Чехия, Венгрия - Словакия; F - Дания - Тунис, Республика Корея - Республика Конго; G - Хорватия - Бразилия, Япония - Парагвай.

В остальных предварительных квартетах матчи первого тура пройдут завтра: А - Франция - Ангола, Черногория - Словения; В - Россия - Камерун, Сербия - Польша; С - Румыния - Иран, Норвегия - Казахстан; D - Нидерланды - Пуэрто-Рико, Румыния - Узбекистан.

Предварительный этап завершится 7 декабря, после чего во второй групповой раунд попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. Затем 24 сборные будут разделены на четыре шестерки, из которых в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины. Встречи второго группового этапа пройдут с 8 по 13 декабря, четвертьфинальные баталии состоятся 14 и 15 декабря, полуфиналы намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусские гандболистки всего дважды играли в финальных стадиях чемпионата мира - в 1997 году они финишировали на 16-й позиции, а через два года заняли 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-