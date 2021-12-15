Испанские гандболистки стали полуфиналистками чемпионата мира

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские гандболистки вслед за датчанками пробились в полуфинал женского чемпионата мира, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором четвертьфинале хозяйки мирового первенства победили команду Германии с результатом 26:21. Начало встречи осталось за немками, которые лидировали до середины первого тайма. Затем испанские гандболистки настигли соперниц и к перерыву оторвались от них на 4 мяча - 14:10. Во второй половине игры сборная Германии пыталась догнать испанок, но погоня не увенчалась успехом. В полуфинале домашнего планетарного форума сборная Испании будет соперничать с победителем сегодняшнего четвертьфинального матча между россиянками и норвежками.

В стартовом поединке четвертьфинальной стадии датчанки уверенно переиграли команду Бразилии со счетом 30:25. Оппонентом датской дружины в борьбе за выход в финал будет победитель еще одного сегодняшнего четвертьфинала, в котором встретятся сборные Франции и Швеции.

Полуфинальные игры намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-