Испанские гандболисты победили немцев на ЧМ в Египте

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Испании обыграла команду Германии на втором этапе чемпионата мира по гандболу в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре двух претендентов на награды небольшое преимущество было на стороне испанцев, которые сумели преодолеть сопротивление очень сильных оппонентов и выиграли со счетом 32:28. После этого поражения шансы немецких гандболистов на выход в четвертьфинал значительно уменьшились.

Результаты остальных встреч в 1-й группе: Польша - Уругвай - 30:16, Венгрия - Бразилия - 29:23. Положение команд: Венгрия - 6 очков, Испания - 5, Польша - 4, Германия - 2, Бразилия - 1, Уругвай - 0.

В 2-й группе действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Дании переиграли соперников из Катара - 32:23, хорваты были сильнее команды Бахрейна - 28:18, аргентинцы победили японцев - 28:24. Положение команд: Дания - 6, Хорватия - 5, Аргентина - 4, Катар - 2, Япония - 1, Бахрейн - 0.

Гандболисты сборной Беларуси, выступающие в 4-й группе, сегодня встретятся с хозяевами турнира египтянами (начало в 20.00, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). В предыдущем туре подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а египетская сборная была сильнее россиян (28:23). Также сегодня словенцы будут соперничать со шведской командой, а сборная Северной Македонии сыграет с россиянами. Положение команд: Швеция - 5 очков, Словения - 4, Египет - 4, Россия - 3, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

Еще три поединка пройдут сегодня в 3-й группе: Швейцария - Португалия, Исландия - Франция, Алжир - Норвегия. Положение команд: Франция - 6 очков, Португалия - 4, Норвегия - 4, Исландия - 2, Швейцария - 2, Алжир - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-