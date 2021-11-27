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27 ноября 2021, 10:17

Испанские теннисисты разгромили эквадорцев в финале Кубка Дэвиса

Пабло Карреньо-Буста победил Эмилио Гомеса. Фото atptour.com
Пабло Карреньо-Буста победил Эмилио Гомеса. Фото atptour.com

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Испании успешно начали защищать титул победителя Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче предварительной группы А в Мадриде испанцы разгромили эквадорцев с сухим счетом 3:0. Здесь также сыграют российские теннисисты.

В итальянском Турине сборная Италии одолела теннисистов США со счетом 2:1. Соперниками итальянцев и американцев по группе Е также будут колумбийские спортсмены.

На старте соревнований в группе F в австрийском Инсбруке сборная Сербии, ведомая первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем, оказалась сильнее команды Австрии - 3:0. В этом трио также сыграет сборная Германии.

Ранее состоялись первые встречи в трех других предварительных группах. В (Мадрид): Швеция - Канада - 3:0; С (Инсбрук): Франция - Чехия - 2:1; D (Турин): Хорватия - Австралия - 3:0.

После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места (по дополнительным показателям). Четвертьфинальные встречи пройдут 29 ноября - 2 декабря, матчи за попадание в финал состоятся 3 и 4 декабря, решающая игра 109-го главного командного турнира мужского тенниса пройдет 5 декабря в Мадриде.

Действующий обладатель Кубка Дэвиса - сборная Испании, которая в финальном матче 2019 года победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции.

Теннисисты сборной Беларуси играют в этих соревнованиях с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-

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