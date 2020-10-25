Испанский велогонщик Ион Исагирре выиграл шестой этап "Вуэльты Испании-2020"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Испанский велогонщик Ион Исагирре из Astana Pro Team выиграл шестой этап Вуэльты "Испании-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 146,4 км из Бьескаса в Арамон Формигаль победитель проехал за 3 часа 41 мин. Канадец Майкл Вудс из EF Pro Cycling уступил Иону Исагирре 25 секунд. Столько же испанец "привез" на финише и португальцу Руи Кошта из UAE Team Emirates. Его одноклубник, белорус Александр Рябушенко занял 148-е место уступив испанскому спортсмену 18 мин. 4 сек.

В красную майку лидера по итогам шести этапов Вуэльты Испании-2020 облачился эквадорец Ричард Карапас из INEOS. Его общее время – 24 часа 34 мин. 39 сек. Британец Хью Карти из EF Pro Cycling, переместившийся на вторую позицию, проигрывает лидеру 18 секунд. Ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation отстает от латиноамериканца на 20 сек. Александр Рябушенко занимает в генеральной классификации 97-е место. Его от лидера отделяют 1 час 3 мин. 36 сек.-0-