21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский велогонщик Марк Солер выиграл второй этап "Вуэльты Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен, выступающий за Movistar, преодолел расстояние между Памплоной и Лекунберри в 151,6 км за 3 часа 47 мин. 04 сек. Вторая позиция осталась за словенцем Приможем Рогличем. Представитель дружины Jumbo-Vismа уступил победителю 19 сек. На третьем месте со временем, аналогичным показанному словенцем, финишировал Даниэль Мартин из Ирландии, выступающий за Israel Start-Up Nation.

Белорус Александр Рябушенко приехал на финиш 129-м, отстав от победителя на 18 мин. 44 сек.

В генеральной классификации Гранд-тура по дорогам Испании лидирует словенец Примож Роглич - 8 часов 9 мин. 41 сек. Следом расположился Даниэль Мартин. Ирландец уступает обладателю красной майки лидера 9 сек. Замыкает тройку сильнейших эквадорец Ричард Карапас, защищающий цвета INEOS. Его от первого места отделяют 11 сек. Александр Рябушенко расположился на 133-м месте с отставанием от лидера на 34 мин. 01 сек.-0-