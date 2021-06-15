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15 июня 2021, 00:03

Испанцы и шведы сыграли вничью на чемпионате Европы

Фото из архива
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Испании и Швеции сыграли вничью 0:0 на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты Испании в первом тайме встречи в Севилье имели подавляющее преимущество, создали несколько отличных возможностей выйти вперед, но на пути мяча неизменно вставал голкипер Робин Ольсен. Незадолго до перерыва шведы получили шанс открыть, но Александр Исак не сумел поразить ворота хозяев поля. Во втором тайме игра шла по тому же сценарию - испанцы много атаковали, шведы изредка проводили опасные контрвылазки, но никому не удалось отличиться. В другом поединке предварительной группы Е футболисты Словакии переиграли в Санкт-Петербурге команду Польши с результатом 2:1.

Результаты матчей первого тура в других группах:

А - Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1;

В - Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0.

С - Нидерланды - Украина 3:2, Австрия - Северная Македония - 3:1.

D - Англия - Хорватия - 1:0, Шотландия - Чехия - 0:2.

В предварительной группе F стартовые игры пройдут 15 июня. Футболисты Венгрии в Будапеште будут соперничать с действующими чемпионами Европы португальцами. Чемпионы мира футболисты Франции встретятся в Мюнхене со сборной Германии.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

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