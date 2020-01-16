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16 января 2020, 19:52

Испанцы одолели чехов на гандбольном чемпионате Европы

Фото EHF
Фото EHF

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на мужском чемпионате Европы по гандболу начались матчи основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке группы I в Вене действующие чемпионы Старого Света гандболисты Испании обыграли соперников из Чехии со счетом 31:25. По ходу игры преимущество испанцев несколько раз достигало 10 мячей, но в концовке чехи чуть сократили отставание.

Позже гандболисты сборной Беларуси встретятся с командой Германии (начало в 22.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"), австрийцы будут соперничать с хорватами.

Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Испания - 4 очка (2 матча), Австрия - 2 (1), Хорватия - 2 (1), Беларусь - 0 (1), Германия - 0 (1), Чехия - 0 (2).

В группе II в шведском Мальме сыграют гандболисты Норвегии (2 очка), Словении (2), Венгрия (2), Швеции (0), Португалии (0) и Исландии (0). Здесь состязания начнутся в пятницу, 17 января.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-

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