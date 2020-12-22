Исполком БФБ утвердил тренеров баскетбольных сборных Беларуси разных возрастов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Белорусской федерации баскетбола утвердил наставников молодежных сборных Беларуси разных возрастов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным тренером женской "молодежки" (U-20) будет наставник брестского клуба "Виктория" Надежда Каменец. Команду девушек (U-18) возглавил сербский специалист Златан Прешич, который является ассистентом Натальи Трофимовой в минском "Горизонте".

Ранее были назначены наставники других сборных Беларуси разных возрастов. У мужчин - Эдмундс Валейко (U-20), Алексей Суховецкий (U-18), Эдуард Кемен (U-16), у женщин - Виктория Дацун (U-16).

Главную мужскую команду Беларуси возглавляет тренер "Цмокi-Мiнск" Ростислав Вергун, женскую национальную дружину тренирует Наталья Трофимова.-0-