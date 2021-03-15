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15 марта 2021, 18:51

Исполком ЕОК назвал новые даты проведения Генассамблеи

Фото eurolympic.org
Фото eurolympic.org
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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) принял решение о переносе 50-й Генеральной ассамблеи, которая была запланирована на 16-17 апреля. Из-за ситуации с коронавирусом ее сложно провести весной с участием представителей всех национальных европейских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Таким образом, мероприятие пройдет 10-11 июня текущего года в Афинах. В программе Генассамблеи выборы президента и исполнительного комитета ЕОК.

"Во время последнего заседания исполкома приняли решение, что сделаем все возможное для организации Генеральной ассамблеи оффлайн, и после переговоров с греческой стороной договорились организовать выборы в июне 2021 года", - отметил исполняющий обязанности президента ЕОК Нильс Нигаард.

На заседании исполкома ЕОК также обсуждался недавний визит координационной комиссии Европейских игр 2023 года в Польшу. Председатель комиссии Хасан Арат и президент Олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий представили обновленную информацию об успешных переговорах, состоявшихся в ходе четырехдневного визита. Хасан Арат также представил доклад о продолжающейся работе по составлению спортивной программы и дорожной карты действий, которая должна быть завершена в ближайшие шесть месяцев-0-.

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