Исполком ЕОК перенес генеральную ассамблею на ноябрь 2020 года

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) перенес дату проведения генеральной ассамблеи организации на ноябрь 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Первоначально ассамблея должна была состояться 30-31 октября в Стамбуле, но пройдет 27 ноября в Риме. На мероприятии под эгидой ЕОК обсудят дату выборов нового президента организации. Нового руководителя ЕОК предположительно изберут в феврале 2021 года. Однако сделать это можно будет после внесения изменений в устав, которые предполагается произвести на ассамблее. После смерти в июне текущего года Янеза Кочиянчича обязанности главы ЕОК исполняет Нильс Ниигард.

На генеральной ассамблее ЕОК в Риме также планируется обсудить расходы ЕОК за 2019 год и утвердить бюджет на 2021 год.-0-