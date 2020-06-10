Исполком МОК предложил кандидатуры в члены организации

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам онлайн-заседания предложил пять кандидатур в члены организации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Всего новыми членами МОК могут стать пять человек: бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, кубинка Мария де ла Каридад Колон, Рима Бандар Аль-Сауд из ОАЭ, Баттушиг Батболд из Монголии и президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Выборы состоятся на сессии МОК 17 июля. Кроме того, Исполком МОК продлил срок полномочий вице-президента организации Юй Цзайцина до 2025 года. В следующем году ему исполнится 70 лет - предельный возраст для членства в МОК. Таким образом, после сессии число членов МОК вырастет до 105 человек.

Что касается других решений, принятых во время онлайн-заседания, то до декабря 2020 года поставлена задача утвердить программу соревнований и квот на летние Игры в Париже-2024. На соревнованиях в столице Франции будет сокращено общее количество лицензий спортсменов до 10,5 тыс., в то время как в Токио в 2021 году планируют выступить 11 тыс. спортсменов. Также МОК намерен достигнуть равного количества мужчин и женщин в тех олимпийских видах, где это возможно.-0-