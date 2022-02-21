Исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола прокомментировала решение сборной Великобритании

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина прокомментировала решение сборной Великобритании не лететь в Минск на матч отбора к чемпионату мира-2023 против команды Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Данное решение Британская баскетбольная федерация объясняет нестабильной военно-политической обстановкой в регионе вокруг Беларуси. Ранее правительство Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и Украину.

Матч Беларусь - Великобритания должен был состояться в Минске в пятницу 25 февраля. Британская сторона надеется перенести игру в иное место или на другой день. Итоговое решение позже примет Международная федерация баскетбола (FIBA).

"Пока достаточно сложно комментировать ситуацию, так как никаких официальных документов от ФИБА не поступало. И наша мужская команда, и оргкомитет продолжают подготовку к предстоящему матчу в Минске. Мы надеемся, что спорт в данной ситуации окажется выше политических амбиций, и наши друзья из Великобритании смогут прилететь и сыграть перед белорусскими болельщиками, которые очень ждут этого матча. Несмотря на высокую стоимость британских виз и все особенности их оформления, сложности любых перелетов во время пандемии, наша сборная даже не рассматривала вопрос переноса этой игры, потому что мы уважаем нашего соперника и понимаем, как важно сыграть на домашней арене", - сообщила исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Обе сборные выступают в группе B отборочного этапа чемпионата мира вместе с командами Греции и Турции. После двух туров все команды пула одержали по одной победе при одном поражении. 28 февраля белорусы и британцы должны встретиться в Ньюкасле.-0-