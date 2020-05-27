ISSF обновила сроки квалификации на Игры в Токио

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) опубликовала новую квалификационную систему к Играм XXXII Олимпиады в Токио, одобренную исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Согласно обновленным данным, отборочными турнирами в 2021 году станут зимний (26 февраля - 8 марта) чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия на 10 м в Лохья (Финляндия), где будут разыграны шесть пропусков на Игры, и континентальный форум в Осиеке (Хорватия) с 23 мая по 6 июня. Тут на кону будет десять лицензий.
Ранее отборочными соревнованиями по пулевой стрельбе к Олимпийским играм в Токио были чемпионат мира-2018 в Республике Корея и этапы Кубка мира-2019 в Индии, Китае, Германии и Бразилии, на которых ведущие стрелки мира выполнили задачу по попаданию на главные старты четырехлетия.
В активе белорусской команды по пулевой стрельбе - две неименные лицензии в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, которые завоевали Юрий Щербацевич (серебро на II Европейских играх в Минске) и Мария Мартынова (серебро на чемпионате Европы-2019 в Болонье).
Игры XXXII Олимпиады в Токио перенесены МОКом из-за пандемии коронавируса в мире и состоятся в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-