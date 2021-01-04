4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия и Китай договорились о поддержке в проведении зимних Игр 2022 и 2026 годов. Соглашение достигнуто в ходе заседания китайско-итальянского правительственного комитета, в котором приняли участие министр иностранных дел Китая Ван И и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Заседание состоялось в честь 50-летия установления дипломатических отношений между этими двумя странами.

Китай и Италия решили расширить сотрудничество во многих областях, включая космос и спорт. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга в проведении двух предстоящих зимних Олимпийских игр - 2022 года в Пекине и 2026 года в городах Милан и Кортина д'Ампеццо.

Подготовка к зимним Играм в Пекине выходит на финишную прямую. Многие комплексы уже готовы к использованию и проведению соревнований. Построена специальная скоростная железная дорога и аэропорт в районе Чжанцзякоу, где пройдут многие лыжные дисципилины.

Кортина д'Ампеццо и Милан находятся на начальной стадии подготовки к главным стартам четырехлетия и планируют воспользоваться опытом Пекина и другого итальянского города - Турина, который проводил Белую Олимпиаду в 2006 году.-0-