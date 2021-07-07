Италия стала первым финалистом Евро-2020

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом футбольного чемпионата Европы стала сборная Италии победившая в полуфинале команду Испании в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый полуфинал Евро-2020 на поле лондонского "Уэмбли", как и ожидалось, получился очень напряженным. До перерыва игровое преимущество было на стороне испанцев, которые больше владели мячом и несколько раз реально угрожали воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянцы были вынуждены играть вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки, но и они не добились успеха. Во второй половине встречи испанцы сразу взвинтили темп, но соперники были к этому готовы и на 60-й минуте молниеносный контрвыпад точным ударом завершил форвард итальянцев Федерико Кьеза. Испанские футболисты продолжали атаковать и через 20 минут добились своего - точку в многоходовой комбинации поставил Альваро Мората - 1:1. До конца основного времени матча этот результат не изменился. В овертайме также активнее были испанцы, но свои гансы выйти вперед они не использовали. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне итальянских футболистов - 4:2.

Для футболистов Италии предстоящий финал будет четвертым на чемпионатах Европы. В 1968 году они выиграли турнир, одолев команду Югославии (2:0). Еще два раза итальянцы проигрывали в решающих поединках: в 2000 году - французам (1:2, в овертайме) и в 2012-м - испанцам (0:4).

Соперник сборной Италии определится сегодня поздно вечером также в Лондоне после второго полуфинальныого матча между футболистами Англии и Дании. Англичане еще никогда не играли в финальных матчах первенства Европы, но дважды становились бронзовыми призерами (1968, 1996). Дания один раз выиграла чемпионат Старого Света (1992) и однажды завоевала бронзовые награды (1984).

Список лучших бомбардиров ЧЕ сейчас возглавляют чех Патрик Шик и португалец Криштану Роналду, забившие по 5 мячей. Из участников полуфиналов ближе всех к ним находятся англичане Харри Кейн и Рахим Стерлинг, а также датчанин Каспар Дольберг, в активе которых по 3 гола.

Финальный поединок за золото 16-го первенства Европы состоится 11 июля на "Уэмбли".-0-