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07 апреля 2021, 22:04

Итальянец Антонио Пиццолато выиграл ЧЕ-2021 по тяжелой атлетике

Фото Twitter.com/ItaliaTeam_it
Фото Twitter.com/ItaliaTeam_it

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский тяжелоатлет Антонио Пиццолато выиграл золото чемпионата Европы в категории 81 кг по сумме двоеборья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен с Апеннин в двух упражнениях покорил вес 370 кг (рывок 164 кг + толчок 206 кг). Второе место оставил за собой болгарин Карлос Насар - 369 кг (163 кг + 206 кг). Третье место занял Ритварс Сухаревс из Латвии - 347 кг (157 кг + 190 кг).

Беларусь в этой весовой категории представлял Николай Черняк, который выступал в потоке В. С результатом 328 кг (147 кг + 181 кг) по сумме двоеборья он не смог подняться выше 10-й позиции в итоговом протоколе.-0-

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