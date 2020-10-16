Итальянец Диего Улисси выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский велогонщик Диего Улисси из команды UAE Team Emirates стал победителем 13-го этапа многодневки "Джиро д'Италия". Это его вторая победа в Гранд-туре этого года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итальянец преодолел этап протяженностью 192 километра из Червии в Монселиче за 4 часа 22 минуты 18 секунд. Второе место занял португалец Жоау Алмейда из Deceuninck - Quick Step. Третья позиция в итоговом протоколе этапа осталась за австрийцем Патриком Конрадом из Bora - Hansgrohe. У обоих спортсменов - время победителя.

В общем зачете лидирует Жоао Алмейда - 53 часа 43 минуты 58 секунд. Вторым идет голландец Вилько Кельдерман из Sunweb, который отстает от обладателя розовой майки лидера на 40 секунд. На третьем месте держится испанец Пелло Бильбао из Bahrain - McLaren. Его от первого места отделяют 49 секунд.-0-