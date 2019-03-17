Итальянец Доминик Виндиш выиграл масс-старт на ЧМ в Эстерсунде

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Доминик Виндиш выиграл масс-старт на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В прошедшей заключительной гонке на мировом форуме все решилось на четвертом огневом рубеже. Доминик Виндиш не допустил ни одного промаха и первым ушел со стадиона на финишный круг - 40 мин. 54,1 сек (1+1+1+0). Второе место занял Антонен Гигона из Франции - +22,8 сек. (2+0+0+1), бронзовым призером стал австриец Юлиан Эберхард - +23,3 сек. (0+0+3+1). Россиянин Александр Логинов финишировал четвертым - 27,4 сек. (0+3+2+0).
Для итальянской сборной по биатлону это вторая золотая медаль. Ранее Доротея Вирер заняла первое место также в масс-старте.
В медальном зачете чемпионата мира перове место заняли биатлонисты Норвегии: пять золотых, три серебряные и одна бронзовая награды. Второе место у команды Германии (2+2+3), а третьи - итальянцы (2+2+1).
После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.
Следующий чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 марта 2020 года в итальянской Антерсельве.-0-
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