Итальянец Филиппо Ганна победил в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Филиппо Ганна одержал победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Имоле (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованный спортсмен преодолел дистанцию 31,7 км за 35 мин. 54 сек. Серебряным призером планетарного форума в "разделке" стал бельгиец Воут ван Арт, который отстал от победителя на 26 секунд. Бронзовый призер в данном виде программы Штефан Кюнг из Швейцарии уступил лидеру 29 секунд.

Белорус Евгений Королек не смог попасть в число лучших спортсменов по итогам гонки, финишировав на 52-м месте с отставанием от Филиппо Ганна на 5 мин. 41,87 сек.

Изначально ЧМ должна была принять Швейцария, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Международный союз велосипедистов (UCI) перенес старт в итальянскую Имолу. Турнир продолжается. 26 сентября пройдет групповая гонка у женщин на 143 км. В заключительный день соревнований, 27 сентября, своих обладателей найдут награды в аналогичном старте у мужчин. С той лишь разницей, что им придется преодолеть расстояние в 258,2 км.-0-