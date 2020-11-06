Итальянец Иво Ферриани избран президентом AIOWF

Иво Ферриани. Фото IBSF
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Иво Ферриани, возглавляющий Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF), избран президентом Ассоциации международных федераций олимпийских зимних видов спорта (AIOWF). Такая информация содержится на официальном сайте IBSF, сообщает БЕЛТА.
Выборы нового президента AIOWF прошли на генеральной ассамблее организации, которая состоялась онлайн. Иво Ферриани был избран единогласно.
Во главе AIOWF итальянец сменил Джанфранко Каспера, президента Международной федерации лыжного спорта (FIS), который руководил ассоциацией с 2014 года.-0-